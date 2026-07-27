Англія

Попередня угода 28-річного футболіста діяла ще два роки.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з вінгером Гарві Барнсом.

Деталі нової "довгострокової" угоди не розголошуються, але попередній контракт 28-річного англійця діяв до літа 2028 року.

"Чудово відчувати, що я підписав новий контракт ще до початку сезону. Це була неймовірна подорож, і я дуже радий її продовжити.

Коли я тільки приєднався до клубу, то швидко зрозумів, наскільки це особливе місце. Але після трьох років тут я переконався в цьому ще більше. Мені подобається абсолютно все – місто, стадіон, люди. Я дуже щасливий продовжити своє перебування тут.

За останні кілька років я відчув смак успіху та пережив чимало особливих моментів разом із цією командою. Ми всі хочемо досягти ще більшого, і я прагну бути одним із ключових гравців, які допоможуть клубу рухатися вперед", — сказав Барнс.

Барнс виступає у складі "сорок" із 2023 року. Минулого сезону він провів 57 матчів, у яких забив 16 голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оголосив про підписання Бамба.