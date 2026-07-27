Німеччина

Німецький гранд заплатить за Константіноса Карецаса 33 мільйони євро, а бельгійський клуб отримає солідний відсоток від його майбутнього перепродажу.

Дортмундська Боруссія продовжує свою традиційну стратегію залучення найкращих молодих гравців з усієї Європи. За інформацією відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романо, німецький клуб досяг повної домовленості про перехід головного таланта бельгійського Генка Константіноса Карецаса. Угода обійдеться джмелям у дуже солідну суму, яка становить 33 мільйони євро.

Такий швидкий крок став результатом успішної місії представників дортмундців у Бельгії, де вони змогли остаточно узгодити всі фінансові та юридичні деталі з керівництвом Генка. Окрім великої фіксованої суми, бельгійський клуб забезпечив собі додаткову вигоду на майбутнє.

У трансферному контракті офіційно прописаний пункт, згідно з яким шахтарі обов'язково отримає відсоток від наступного продажу футболіста в інший клуб.

Сам Константінос також відповів згодою на пропозицію німецького гранда. Юний футболіст прийняв умови особистого контракту і тепер готується до переїзду на Сігнал Ідуна Парк, де він матиме ідеальний шанс розкрити свій великий потенціал на найвищому рівні німецької Бундесліги та європейських кубків.

Нагадаємо, що 18-річний грецький вундеркінд у минулому сезон зіграв 49 матчів у всіх турнірах, забив 3 мʼячі та віддав 14 результативних передач. Також півзахисник вже встиг дебютувати за національну збірну. Заголовок в активі Карецаса 10 поєдинків та 3 точних постріла.

Раніше була інформація, що Кельн відхилив першу пропозицію Боруссії Дортмунд за Ель Малу.