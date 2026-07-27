Англія

Павичі досягли домовленості з містянами щодо трансферу Джеймса Траффорда за рекордну для клубу суму — понад 47 мільйонів євро.

Лідс Юнайтед готується підірвати трансферний ринок гучним та безпрецедентним для себе підписанням. За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, клуб досяг повної усної домовленості з Манчестер Сіті щодо переходу молодого воротаря Джеймса Траффорда.

Ця угода стане абсолютно рекордною в історії Лідса. За трансфер голкіпера клуб заплатить базову суму в розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів, що в еквіваленті становить близько 47 мільйонів євро, а також додаткові бонуси, передбачені контрактом. Наразі клуби вже вдарили по руках, і очікується, що офіційні формальності будуть владнані найближчими днями.

Джеймс — вихованець Манчестер Сіті, проте не зміг закріпитися в основі містян. Після серії оренд був проданий до Бернлі за 17 млн євро. Сезон 2024/25 став проривним для голкіпера. Траффорд провів 45 матчів, 29 із них на нуль, пропустив лише 16 мʼячів за бордових та зіграв ключову роль у поверненні Бернлі до АПЛ.

Після цього перформансу керівництво Манчестер Сіті вирішило активувати опцію в контракті та повернуло гравця за 30 млн євро. Очікувалося, що Джеймс стане основним, але Сіті скористалися ситуацією та підписали Джанлуїджі Доннарумму з ПСЖ.

Після стартових матчів в основі Джеймс присів на лаву запасних, граючи лише в кубках. Проте воротар сповна використав свій шанс, допомігши Манчестер Сіті виграти Кубок англійської ліги в Арсенала (2:0) та Кубок Англії у Челсі (1:0).

Варто відзначити, що Траффорд був у заявці збірної Англії на цьогорічному мундіалі. Незважаючи на те, що голкіпер не зіграв жодної хвилини, свою бронзову нагороду Джеймс отримав.

Нагадаємо, у матчі за третє місце Англія перестріляла Францію з рахунком 6:4.