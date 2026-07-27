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Колишній хавбек збірної Франції, як і раніше, шукає нові виклики в кар'єрі.

Мальтійська Санта-Лючія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім півзахисником збірної Франції Матьє Вальбуеною.

Угода з 41-річним французом розрахована до літа 2027 року.

Минулого сезону Вальбуена виступав за другу команду Олімпіакоса, де відіграв 11 матчів, забив три м'ячі та віддав чотири асисти.

За підсумками минулого сезону Санта-Лючія посіла 11 місце у другому дивізіоні чемпіонату Мальти.