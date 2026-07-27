Італія

Колишній захисник англійського Манчестер Сіті узгодив умови дворічного контракту з італійським грандом.

Міланський Інтер успішно завершив переговори щодо переходу зіркового англійського захисника Джона Стоунза. За ексклюзивною інформацією відомого футбольного інсайдера Фабріціо Романо, сторони досягли повної згоди після фінального раунду перемовин, який відбувся сьогодні ввечері.

Колишній гравець Манчестер Сіті підпише з нерадзуррі повноцінну угоду, яка буде розрахована на два роки і діятиме до червня 2028 року. Жодних опцій щодо автоматичного продовження контракту ще на один сезон не передбачено.

Зароблятиме англійський оборонець в Італії близько чотирьох мільйонів євро чистими за один ігровий рік. Усі ключові деталі угоди вже остаточно закріплені. Найближчим часом Джон Стоунз прибуде до Мілана для проходження обов'язкового медичного огляду. Одразу після цього про підписання новачка буде оголошено офіційно, і досвідчений захисник розпочне новий етап своєї кар'єри у Серії А.

Нагадаємо, Джон із 2016 року захищав кольори містян. За цей час 32-річний оборонець став легендою клубу. Стоунз зіграв 295 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах, забив 19 мʼячів та віддав 9 результативних передач. Разом із Сіті він виграв абсолютно всі можливі трофеї на клубному рівні. Зокрема, 6 титулів чемпіона АПЛ, Лігу чемпіонів та Клубний чемпіонат світу.

Також на рахунку Джона 5 матчів на цьогорічному мундіалі у складі збірної Англії. Стоунз, незважаючи на те, що не грав у поєдинку за бронзу, отримав свою заслужену нагороду.

Нагадаємо, у матчі за третє місце Англія перестріляла Францію з рахунком 6:4.