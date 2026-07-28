Англія

Компанія JJDS Management Limited вимагає від українського вінгера Челсі понад 5 мільйонів фунтів, заявляючи про порушення умов іміджевої угоди.

Високий суд Лондона ухвалив рішення про тимчасове замороження частини активів вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика.

За інформацією derbyderbyderby, обмеження стосуються приблизно 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Рішення пов'язане із судовим позовом компанії JJDS Management Limited, яка вимагає від футболіста понад 5 мільйонів фунтів.

Позивач стверджує, що Мудрик не виконав умови договору про використання іміджевих прав, укладеного у 2023 році. У компанії заявляють, що футболіст не перерахував належну частку доходів, отриманих від рекламної та комерційної діяльності.

За словами засновника JJDS Management Limited Феміса Сегірова, замороження активів має гарантувати виконання можливих фінансових зобов'язань до завершення розгляду справи.

Паралельно триває й інший юридичний процес за участю українця. Мудрик продовжує оскаржувати звинувачення у допінговій справі та очікує на остаточний вердикт компетентних органів.

У грудні 2024 року в організмі Мудрика було виявлено мельдоній. Загалом за Челсі він провів 73 матчі, у яких забив 10 голів і віддав 11 результативних передач. Востаннє українець виходив на поле наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0), де відзначився забитим м’ячем.