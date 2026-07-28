Англія

Іспанський захисник звернувся до вболівальників лондонського клубу через місяць після свого гучного трансферу в Реал Мадрид.

Марк Кукурельяопублікував зворушливе відеозвернення до фанатів Челсі у своїх соціальних мережах. 28-річний лівий захисник офіційно залишив Стемфорд Брідж ще в червні, підсумувавши свій чотирирічний етап у лондонській команді.

Угода з мадридським Реалом була укладена безпосередньо під час чемпіонату світу в Північній Америці. Допомігши збірній Іспанії здобути найпрестижніший міжнародний трофей та отримавши заслужену подовжену відпустку, футболіст тепер готується приєднатися до свого нового наставника Жозе Моурінью в столиці Іспанії.

Протягом чотирьох сезонів Кукурелья провів 115 матчів в англійській Прем'єр-лізі. У своєму відео іспанець згадав непростий старт у команді після переходу з Брайтона у 2022 році. Попри початкові труднощі, він перетворився на одного з провідних захисників Європи та зумів виграти з лондонським клубом Лігу конференцій УЄФА 2024/25, а також Клубний чемпіонат світу 2025 року.

У своєму посланні гравець висловив глибоку вдячність усій команді. Він зазначив, що прибув до Англії юнаком із великою мрією про Лігу чемпіонів та перемоги. Завдяки наполегливій праці та спільним зусиллям ситуацію після важкого початку вдалося кардинально змінити. Марк щиро зізнався фанатам, що завдяки їм Лондон завжди залишатиметься його домом, а самі вболівальники назавжди стали частиною його історії.

Захисник окремо згадав магічні вечори на стадіоні, виграні з клубною емблемою титули та власну персональну пісню, яку співали трибуни. Він підкреслив, що залишає клуб зрілим чоловіком і досяг багатьох своїх цілей саме завдяки підтримці синіх.

На завершення футболіст тепло звернувся до тренерського штабу та персоналу. Він подякував їм за всі цінні поради, а також відзначив своїх товаришів по команді за всі спільно пережиті моменти, запевнивши, що ніколи не забуде цей фантастичний період кар'єри.