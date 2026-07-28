Англія

Колишній наставник Кроулі Таун став новим головним тренером Мінстерменів лише через день після відставки Стюарта Мейнарда, причиною якої назвали розбіжності у баченні розвитку клубу.

У понеділок футбольний клуб Йорк Сіті офіційно оголосив про призначення 54-річного Скотта Ліндсі на посаду головного тренера. Цей крок викликав чималий резонанс, адже відбувся на тлі несподіваного звільнення Стюарта Мейнарда — менеджера, який щойно подарував команді підвищення у класі.

Мейнард залишив значний слід в історії клубу. Минулого сезону він привів Мінстерменів до титулу Національної ліги з феноменальним показником у 108 очок, чим завершив 10-річне перебування Йорка поза межами Англійської футбольної ліги.

Кульмінацією минулого сезону став драматичний гол на останніх хвилинах у матчі проти Рочдейла, який прямо претендував на єдину путівку для автоматичного підвищення. Проте, незважаючи на цей історичний успіх, у неділю Мейнарда було звільнено. Рада директорів клубу, яким володіють Метт та Джулі-Енн Уггла, обґрунтувала це рішення розбіжністю у напрямку та баченні футбольного клубу.

Зазначимо, що Мейнард очолив команду у серпні минулого року, замінивши Адама Хіншелвуда, і повністю виправдав довіру, здобувши чемпіонство. Керівництво Йорка швидко знайшло заміну, запросивши Скотта Ліндсі.

У заяві клубу зазначається, що новий наставник має величезний досвід роботи. У 2024 році Ліндсі зумів вивести Кроулі Таун до Першої ліги. Його другий період на чолі Кроулі завершився у березні після прикрої 10-матчевої безпереможної серії у Другій лізі, через яку команда опинилася лише в одному очку від зони вильоту. Фахівець також має досвід керівництва такими клубами, як Свіндон Таун та МК Донс.

Допомагати Ліндсі у розбудові нової команди буде асистент Жоау Алвес. Водночас Гері Елфік, який працював у штабах Хіншелвуда та Мейнарда, збереже свою посаду тренера першої команди. Календар підготував для нового тренера надзвичайно символічний дебют.