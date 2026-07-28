Франція

Легендарний фахівець підписав чотирирічний контракт і замінив на посаді Дідьє Дешама, який керував Ле Бле протягом 12 років.

Федерація футболу Франції офіційно представила Зінедіна Зідана як нового головного тренера чоловічої національної збірної. На спеціальній пресконференції було оголошено про підписання довгострокової угоди. Контракт із фахівцем розрахований на чотири роки — Зідан працюватиме з командою до завершення Чемпіонату світу 2030 року.

На цій відповідальній посаді Зідан замінив свого колишнього партнера по збірній Дідьє Дешама, чия епоха в команді тривала цілих 12 років. Під керівництвом Дешама французька збірна досягла визначних результатів. Серед головних здобутків національної команди — перемога на Чемпіонаті світу 2018 року, виходи у фінали Євро-2016 та ЧС-2022, а також четверте місце на останньому світовому форумі.

Нагадаємо, Зідан перебував без роботи з травня 2021 року, коли залишив посаду головного тренера Реала. Під його керівництвом мадридці здобули три Ліги чемпіонів (2015/16, 2016/17, 2017/18), двічі стали чемпіонами Іспанії, а також виграли Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та низку інших трофеїв.

Офіційний дебют нового наставника на чолі національної команди відбудеться вже незабаром. Свій перший матч як головний тренер збірної Франції Зідан проведе 25 вересня. Суперником французів стане збірна Туреччини в рамках турніру Ліги націй.