Італія

Італійський клуб хоче орендувати французького центрбека з правом викупу, але лондонці наполягають на повноцінному трансфері.

Наполі розпочав переговори з Челсі щодо можливого переходу центрального захисника Бенуа Бадьяшиля.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, чемпіони Італії пропонують оформити перехід 25-річного француза на правах оренди з опцією подальшого викупу. Водночас керівництво Челсі віддає перевагу повноцінному продажу футболіста.

У разі успішного завершення переговорів Наполі готовий запропонувати захиснику довгострокову угоду до 2031 року за схемою "1+4".

Бадьяшиль перейшов до Челсі з Монако взимку 2023 року. Відтоді він провів за лондонський клуб 71 матч у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Контракт французького оборонця з Челсі діє до літа 2030 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 15 мільйонів євро.