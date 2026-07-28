Іспанія

Наставник мадридців вважає молодого форварда унікальним для команди та не хоче його відходу цього літа.

Головний тренер Реала Жозе Моурінью розраховує, що нападник Гонсало Гарсія залишиться в мадридському клубі та стане важливою частиною команди в новому сезоні.

За інформацією джерела, португальський фахівець особисто виступає за те, щоб 22-річний форвард не залишав Сантьяго Бернабеу. Моурінью високо оцінює сильні сторони іспанця, вважаючи його класичним центральним нападником, здатним нав'язувати боротьбу захисникам, вигравати верхові дуелі та регулярно створювати загрозу біля чужих воріт.

Саме такого профілю форварда, на думку тренера, наразі бракує Реалу, тому він має намір переконати Гарсію продовжити кар'єру в мадридській команді.

Гонсало Гарсія виступає за першу команду Реала з літа 2025 року. За цей час він провів 51 матч, забив 13 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Також нападник уже дебютував у складі національної збірної Іспанії.

Контракт футболіста з Реалом чинний до літа 2030 року, а його ринкова вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 30 мільйонів євро.