Туреччина

Футбольний директор турецького клубу підтвердив, що перемовини з єгипетським форвардом поставлені на паузу через втрату позитивної динаміки.

Бешикташ більше не веде активної роботи над підписанням нападника Мохамеда Салаха. Про це повідомив футбольний директор стамбульського клубу Ондер Озен.

За його словами, представники Бешикташа провели кілька розмов із єгипетським форвардом, однак після початкового прогресу переговори практично зупинилися.

"Мохамед Салах — світова зірка. Його міжнародна популярність дуже висока. На початковому етапі переговорів я і Вінченцо Італьяно тричі спілкувалися з Мохамедом Салахом. Однак позитивна динаміка, яка була в перші дні, починаючи з 21 липня, сповільнилася", — заявив Озен.

Функціонер також пояснив, що керівництво клубу вирішило не форсувати переговорний процес.

"Наш президент дуже правильно визначив момент, де треба зупинитися, і залишився на цій позиції. Замість популістичного рішення він ухвалив реалістичне рішення і на даний момент відійшов від переговорів. Справа Мохамеда Салаха для нас поки що відкладена", — додав футбольний директор Бешикташа.

Минулого сезону Салах провів 41 матч, у яких забив 12 голів та віддав десять асистів.