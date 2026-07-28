Англія

Англійський гранд шукає підсилення в захист після травми Джо Гомеса.

Англійський Ліверпуль активно включився у боротьбу за підписання захисника Астон Вілли Езрі Конси. За інформацією видання TEAMtalk, мерсисайдський клуб змушений екстрено вийти на трансферний ринок через кадрові проблеми.

Потреба у підсиленні оборонної лінії різко зросла після того, як захисник команди Джо Гомес отримав ушкодження під час передсезонного товариського матчу. Тренерський штаб Ліверпуля прагне знайти надійного гравця, здатного додати команді глибини та надійності в захисті. Головна перевага Конси — його універсальність.

Окрім рідної позиції в центрі оборони, він здатний якісно закрити правий фланг захисту в разі необхідності. Проте здійснити цей трансфер буде непросто, оскільки гравець також перебуває під пильним наглядом лондонського Арсенала.

Альтернативним кандидатом для підсилення оборони називають українського захисника Іллю Забарного, який також фігурує у розширеному шорт-листі скаутів червоних.

У сезоні 2025/26 28-річний захисник зіграв 48 матчів за Бірмінгемський клуб у всіх турнірах. Забив два мʼячі та відіграв ключову роль у перемозі в Лізі Єворопи. Також на рахунку Езрі 8 матчів на цьогорічному мундіалі у складі збірної Англії.

Варто відзначити, що Конза до своїх вдалих дій також записав гол. В матчі за третє місце проти збірної Франції, захисник замкнув подачу від Райса. У підсумку підопічні Тухеля перестріляли суперника — 6:4, завоювавши бронзові медалі.