Англія

Голкіпер вже залишив передсезонний табір лондонського клубу, оскільки трансферна угода з французькою командою перебуває на фінальній стадії.

Лондонський Челсі продовжує активну роботу на трансферному ринку. За ексклюзивною інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, данський голкіпер Філіп Йоргенсен найближчим часом змінить клубну прописку та стане гравцем французького Страсбура.

Наразі між клубами майже досягнуто повної згоди щодо переходу футболіста. Сторонам залишається владнати лише кілька технічних нюансів.

Йоргенсен вже зробив конкретні кроки назустріч новому етапу у своїй кар'єрі. Голкіпер достроково покинув передсезонний тренувальний табір Челсі та не братиме участі в найближчих активностях лондонців.

Нагадаємо, 24-річний воротар збірної Данії приєднався до пенсіонерів влітку 2024 з Вільярреалу за 24,5 мільйонів євро. У минулому сезон провів 12 матчів у всіх турнірах. Трансфермаркт оцінює гравця в 15 млн євро.