Англія

Матч подарував вболівальникам десять забитих м'ячів, а Жуан Педро оформив хет-трик.

Лондонський Челсі у першому товариському матчі у літнє міжсезоння в Австралії обіграв Сідней Вондерерз із рахунком 6:4. Це була дебютна гра для нового коуча "синіх" Хабі Алонсо.

Вже на шостій хвилині Дастан Сатпаєв втік від двох захисників і пробив у ближній кут воріт. Через вісім хвилин Ентоні Пантазопулос головою переправив м'яч у сітку воріт на дальній стійці після кутового.

На 32 хвилині Айдан Хеммонд класно обіграв опонента у штрафному майданчику та низом пробив у ближній кут, проте через шість хвилин атакуюча комбінація "синіх" завершилася влучним ударом Даріо Ессуго. На 62 хвилині м'яч після невдалого виносу захисника "синіх" потрапив до Ділана Шиклуна, який на замаху прибрав опонента та відправив м'яч у ворота.

Після цього команди провели безліч замін і на полі виступали зовсім інші склади, що призвело до чергової перестрілки. Спочатку на 64 хвилині голом відзначився Джеймі Байно-Гіттенс, а за 12 хвилин Джеррод Карлуччо прорвався через кількох гравців та віддав передачу на Авана Луала, який забив четвертий м'яч у ворота "синіх".

Потім на 80 хвилині настав час Жуана Педро, який спочатку точно пробив з меж штрафного майданчика, а через п'ять оформив дубль, пробивши майже з того ж місця. Ще через чотири хвилини Педро оформив хет-трик, добивши м'яч у сітку після метушні у штрафному майданчику австралійців.

Свій наступний контрольний матч Челсі проведе проти Тоттенгема — гра відбудеться 1 серпня о 12:45.