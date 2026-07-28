Україна

Це перша форма харківської команди після ребрендингу.

Харків на своєму офіційному сайті презентував новий комплект домашньої форми на сезон-2026/27.

Це перша форма харківської команди після ребрендингу у літнє міжсезоння і вона виконана новим технічним спонсором – компанією adidas.

Новинка виконана в багряному кольорі з жовтими смужками золотого стилю. У дизайні використовувалися образи щити та шолома, які уособлюють захист та силу. Все це пов'язано з історією Харкова.

Також наголошується, що виїзна форма буде виконана у золотистих кольорах — вона буде представлена ​​пізніше.

Новий сезон для Харкова розпочнеться поєдинком стартового туру УПЛ проти Вереса – гру заплановано на суботу, 1 серпня.