Італія

Двічі в одну річку не війдеш...

За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, Роберто Манчіні готується підписати контракт і знову стати головним тренером національної збірної Італії.

Спочатку очолити національну команду мав Андреа Пірло. Проте в останній момент, безпосередньо перед підписанням паперів, угоду заблокував президент федерації футболу Італії Джованні Малаго.

Головною причиною такого радикального рішення стала виявлена співпраця Пірло з російським букмекером. Цей крок викликав ланцюгову реакцію. Паоло Мальдіні та Леонардо, для яких Пірло був ключовою фігурою в новому проєкті федерації, вирішили негайно покинути свої посади на знак протесту.

Для Роберто Манчіні це повернення на добре знайому територію. 61-річний фахівець уже очолював Скуадру Адзурру і назавжди вписав своє ім'я в історію італійського футболу. Саме під його керівництвом збірна пережила епоху відродження та стала переможцем Євро-2020, здолавши у драматичному фіналі на Вемблі збірну Англії.

Попередня каденція Манчіні у збірній завершилася доволі несподівано у серпні 2023 року. Тоді тренер залишив національну команду і прийняв фінансово привабливу пропозицію, очоливши збірну Саудівської Аравії. Згодом Роберто працював в катарському Аль-Садд.

Тепер обставини склалися так, що італійська федерація знову звернулася до перевіреного фахівця для порятунку ситуації.