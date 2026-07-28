Англія

Найдорожчий захисник світу відхилив пропозицію мадридського Реала та вирішив пов'язати своє довгострокове майбутнє з англійським грандом.

Керівництво Манчестер Сіті офіційно забезпечило майбутнє одного зі своїх головних активів у лінії оборони. 24-річний хорватський захисник Йошко Гвардіол поставив підпис під новим контрактом із містянами, який розрахований до літа 2031 року.

Попри те, що до футболіста виявляв предметний та серйозний інтерес мадридський Реал, Гвардіол ухвалив однозначне рішення залишитися в Англії. Хорват бачить саме Манчестер ідеальним місцем для продовження своєї кар'єри на найближчі роки.

Нагадаємо, що Йошко приєднався до табору команди влітку 2023 року, перейшовши з німецького РБ Лейпциг. Сума того трансферу склала колосальні 90 мільйонів євро, що зробило Гвардіола найдорожчим захисником в історії світового футболу.

Через низку різноманітних ушкоджень гравець був змушений провести тривалий час минулого сезону у клубному лазареті, пропускаючи важливі відрізки сезону. Загалом на рахунку Йошки 122 поєдинки у футболці Сіті у всіх турнірах. Разом із клубом він виграв всі можливі трофеї — включаючи АПЛ, Лігу чемпіонів та КЧС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Хусанов продовжив контракт із Манчестер Сіті.