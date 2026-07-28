Італія

Туринський клуб розглядає різні варіанти переходу нідерландця, який за два роки так і не зміг стати ключовим гравцем на Олд Траффорд.

Італійський Ювентус виявляє серйозний інтерес до нападника Манчестер Юнайтед та збірної Нідерландів Джошуа Зіркзе.

За інформацією джерел ESPN, керівництво англійського клубу відкрите до пропозицій щодо гравця. Манчестер Юнайтед віддав би перевагу прямому повноцінному продажу футболіста, проте Ювентус наразі вивчає всі можливі варіанти.

Серед них розглядається оренда на весь сезон із зобов'язанням або опцією подальшого викупу. Хоча офіційної пропозиції від представників Серії А ще не надходило, у Манчестері вже знають про предметний інтерес туринців.

Незважаючи на те, що Зіркзе нещодавно відзначився голом у переможному передсезонному матчі проти Русенборга (5:0), його кар'єра в Англії складається непросто. 25-річний нападник приєднався до команди у липні 2024 року, перейшовши з Болоньї за 36,5 мільйона фунтів стерлінгів (48,5 млн доларів).

Проте за два роки він не зміг зробити суттєвого внеску в успіхи команди, забивши лише 5 голів у 56 матчах англійської Прем'єр-ліги. Ситуація Зіркзе додатково ускладнилася після приходу на посаду головного тренера Майкла Карріка в січні. Під його керівництвом нідерландець вийшов у стартовому складі лише одного разу — у травневому поєдинку проти Сандерленда, який завершився нульовою нічиєю.

Джерела зазначають, що в разі відходу Зіркзе цього літа, клуб обов'язково шукатиме йому заміну. Минулого сезону основним форвардом у системі Карріка був Бенджамін Шешко.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Фіорентина цікавиться захисником Ювентуса.