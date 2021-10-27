U-21

Матч отборочного цикла Евро-2023 состоится 16 ноября.

Поединок отборочного цикла молодежного Евро-2023 между сборными Украины и Сербии состоится на Арене Львов во Львове. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Игра состоится 16 ноября, в 18:00 по киевскому времени. До этого команда Руслана Ротаня сыграет против Северной Македонии — этот матч пройдет 11 ноября в Скопье.

Напомним, в первых четырех турах украинцы одержали три победы над Сербией, Арменией и Фарерскими островами, а также проиграли Франции. В группе H Украина занимает второе место.

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