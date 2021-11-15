U-21

Игра отборочного цикла Евро-2023 состоится 16 ноября на Арене Львов.

Молодежная сборная Украины продолжает подготовку к отборочному поединку Евро-2023 против национальной команды Сербии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Сегодня, 15 ноября, подопечные Руслана Ротаня проведут теоретическое занятие и предигровую тренировку.

Также отмечается, что во время изучения будущего соперника "сине-желтых", акцент делался на последней игре сербов против Фарерских островов, который был первым для нового главного тренера Александара Рогича, сменившего Здравко Живковича.

После пяти игр Украина набрала 10 очков и находится на втором месте в группе H, отставая от Франции на три балла. Позади идет Северная Македония, у которой шесть очков, а у сербов — пять баллов и пятая строчка.

Напомним, матч Украина U-21 — Сербия U-21 состоится завтра, 16 ноября, в 18:00 по киевскому времени.

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