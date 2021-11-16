U-21

Хавбек молодежной сборной Украины прокомментировал поединок против Сербии.

Полузащитник молодежной сборной Украины Дмитрий Крыськив поделился своими мыслями после победы своей команды в матче отборочного цикла Евро-2023 против Сербии (2:1).

"Команда провела хороший матч, показали хорошую игру, но надо было дожимать соперника, не останавливаться и забивать как можно больше мячей. В конце матча потеряли много нервов и повезло, что все так закончилось, но мы показали характер.

Позиция форварда для меня не новая, я и в этом сезоне на ней выступал. Главный тренер рассказал, как мне действовать и, считаю, у меня все получилось.

Реализации в целом не хватило, чтобы не доводить до нервной концовки. У нас уже не первый матч столько моментов, показываем хороший футбол, но надо поработать над реализацией", — сказал Крыськив в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Также Крыськив прокомментировал нереализованный пенальти от Артема Бондаренко в концовке первого тайма.

"Перед игрой тренер назначает двух пенальтистов, меня в этом списке не оказалось. Так получилось, что Бондаренко сегодня не забил пенальти, мы его всей командой поддержали. Надеюсь, следующий пенальти он забьет", — добавил Крыськив.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Украина U-21 — Сербия U-21.