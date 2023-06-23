U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 22 червня 2023 року, 19:00.

У матчі стартового туру групового етапу молодіжного Євро-2023 збірна Швейцарії обіграла Норвегію (2:1).

Норвежці відкрили рахунок на 19 хвилині зусиллями Сейде, але через 17 хвилин швейцарці відігралися завдяки голу у виконанні Ндої. Перемога для Швейцарії була забезпечена на 56 хвилині, коли у воротах норвежців розписався Імері.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Норвегія U-21 — Швейцарія U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Норвегія U-21 — Швейцарія U-21 1:2

Голи: Сейде, 19 — Ндоє, 36, Імері, 56.

Норвегія: Крістіансен — Вольфе, Даланн, Геггейм, Себулонсен — Конрадсен Сейде (Джатта, 74), Зафейріс (Нуса, 74), Маннсверк (Кітолано, 46), Гове — Ботгейм (Сахрауї, 90+1), Бобб (Крістенсен, 90+1).

Швейцарія: Саїлі — Омерагич (Кроніг, 82), Бурх, Стергіу, Блум — Імері (Фонмоос, 82), Яшарі, Зом, Ндоє (Ді Джусто, 90+1) — Рідер (Малеш, 90+1), Стоїлкович (Амдуні, 60).

Попередження: Гове — Бурх, Рідер.