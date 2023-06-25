U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 24 червня 2023 року, 19:00.

Збірна Португалії у матчі другого туру групового етапу молодіжного Євро-2023 не змогла обіграти Нідерланди (1:1).

На гол Алмейди у складі португальців у середині першого тайму, голландці відповіли влучним ударом Броббі на 78 хвилині.

Для Португалії це було перше очко на турнірі, а Нідерланди мають два бали. Також у групі А два бали у Бельгії, а лідирує Грузія – чотири очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Грузія U-21 — Бельгія U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Португалія U-21 – Нідерланди U-21 1:1

Голи: Алмейда, 20 – Броббі, 78.

Португалія: Біай — Тавареш, Амару, Пенетра, Зе Карлуш — Алмейда (Бернарду, 56), Кошта, Данташ (Араужу, 9) — Невеш (Соуза, 67) — Нету (Консейсау, 56), Фабіу Сілва (Морейра, 56).

Нідерланди: Вербрюген — Гертман, ван де Вен, ван Геке, Ренск (ван Евейк, 46), Тімбер (Бюргер, 46) — Тейлор, Гравенберх — Саммервіль (Зіркзе, 69), Еккеленкамп (Маатсен, 80), Броббі (Даллінга, 80).

Попередження: Зе Карлуш, Нету, Тавареш, Соуза, Кошта — ван Геке, Тімбер, Бюргер, ван Евейк.