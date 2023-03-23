Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє анонс на поєдинок між збірними Італії та Англії.

У рамках матчу 1 раунду кваліфікації до Євро-2024 збірна Італії вдома змагатиметься проти збірної Англії.

ІТАЛІЯ — АНГЛІЯ

ЧЕТВЕР, 23 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СТАДІО ДІЄГО МАРАДОНА (НЕАПОЛЬ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР МАТЧУ СРДЖАН ЙОАНОВИЧ (СЕРБІЯ).

Вивіска цього поєдинку — дуже яскрава, адже зійдуться одні з найкращих збірних у світі. Тим паче у першому турі відбору — це точно головний поєдинок ігрового дня.

Останнім часом збірна Італії грає не у свій найкращий футбол. Команда Роберто Манчіні, який поки що залишається на своїй посаді, не потрапила на чемпіонат світу, чим дуже сильно засмутила мільйони своїх фанатів. І замість матчів на мундіалі, вони були вимушені грати товариські поєдинки проти команд, які теж не поїхали у Катар — Австрії (0:2) та Албанії (3:1).

Головний тренер команди не став приховувати, що буде робити перебудову складу. Фанати нарешті побачили у збірній нові прізвища, як то форвард Лідсу Ньонто, захисник Салернітани Маццоккі та інші, а на відбір до Євро-2024 Манчіні взагалі викликав поки нікому не відомого форварда аргентинського Тігре Матео Ретегі, контракт якого належить Бока Хуніорс. Також у списку можна побачити й інші нові прізвища.

У Лізі націй Італія виступила гідно, зайнявши перше місце у своїй групі. А суперниками були Угорщина, Німеччина та Англія — майбутній суперник. В очних матчах була нічия 0:0 та перемога Італії 1:0 завдяки голу від Распадорі. А ще можна згадати ту перемогу Італійців на Євро-2020 над Англією у фіналі — дивовижний матч. Зараз головна ціль італійців — не дати промаху та врешті-решт без проблем вийти на чемпіонат Європи.

Англійці були на мундіалі, англійці грали яскраво, проте не змогли здобути медалей. Груповий етап вони пройшли достатньо легко з двома перемогами — над Іраном (6:2) та Уельсом (0:3) і нічиєю з США — 0:0. В 1/8 фіналу команда Гарета Саутгейта потрапила на також не найскладнішого суперника — збірну Сенегалу. Там вони також не мали особливих проблем, та завершили поєдинок "сухою" перемогою із рахунком 3:0. А ось у чвертьфіналі на них чекала супервмотивована збірна Франції. І там були проблеми, слідством яких стала поразка 1:2 та політ додому без медалей.

Після чемпіонату світу збірна Англії ще не збиралась. Було цікаво побачити їх заявку, але там було без особливих сюрпризів. Це спочатку! За декілька днів Манчестер Юнайтед оголосив, що Маркус Рашфорд не поїде на матчі проти Італії та України через травму. За МЮ повторили Ньюкасл Ніка Поупа та Челсі Мейсона Маунта. Усі гравці мають травми різного ступеня. Саутгейт мудрувати не став і викликав лише третього воротаря — Фрейзера Форстера з Тоттенгему. Ось так зараз виглядає заявка "Трьох львів".

Гра в команди є, стабільно непогана, але немає результатів (трофеїв) від слова "ЗОВСІМ". З 1966 року Англія не завойовувала великих титулів, тому націлена показати себе з найкращої сторони спочатку у відборі, а потім, у разі успіху в кваліфікації, на самому Євро. Склад у Саутгейта бойовий, тому матч з Італією буде битвою за перше місце.

Орієнтовні склади:

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Ачерби, Бонуччі, Романьйоли, Спінаццола — Барелла, Жоржиньо, К'еза, Скамакка, Ньонто.

Англія: Пікфорд — Шоу, Даєр, Магвайр, Трипп'єр — Беллінгем, Райс, Фоден, Сака, Гріліш — Кейн.

Очні зустрічі:

Цікаві факти:

- Команди підходять до гри з поразками у своїх останніх зустрічах.

- Англія менше разів перемагала Італію (8 — 11), але має більше забитих голів в очних зустрічах (34:33).

- Команди жодного разу не зустрічались між собою у відборах до чемпіонатів Європи.