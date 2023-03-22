Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст напередодні матчу проти Англії поспілкувався зі ЗМІ.

Півзахисник збірної Італії перед матчем проти збірної Англії у рамках відбору до Євро-2024 поспілкувався із представниками преси.

"В нас чудова національна команда. І у нас все добре, незважаючи на відсутність нас на чемпіонаті світу. Це футбол, і в Європі важко пройти кваліфікацію.

Подорож, яку ми пройшли з тренером, була важливою. Тепер почнемо новий шлях. Є ентузіазм і ми можемо досягти великих результатів. Ми будемо готові.

Я б завжди хотів перемагати, але це не завжди можливо. Я дуже хочу рости, грати довго і перемагати на клубному рівні. Чи повернуся я до Італії? Побачимо в майбутньому".

Також Марко підбадьорив 17-річного нападника Сімоне Пафунді з Удінезе, який отримав виклик у збірну, зігравши лише три матчі у Серії А.

"Він мені дуже подобається. Він той, хто знає тонкощі футболу. Навіть якщо він мало грає за свій клуб, у нього чудові якості. Я його вже знав, але придивившись, він мене вразив. Якщо він так продовжуватиме, то зможе далеко зайти", — сказав Верратті.

Матч між Італією та Англією відбудеться 23 березня у Неаполі на Стадіо Дієго Марадона. Розпочнеться поєдинок о 21:45.