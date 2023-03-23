Завершилася низка поєдинків у рамках першого туру відбіркового циклу чемпіонату Європи-2024.
Расмус Гойлунд, twitter.com/dbulandshold
23 березня 2023, 23:46
ГРУПА J
Боснія і Герцеговина — Ісландія 3:0
Голи: Крунич, 14, 40, Дедич, 63
Словаччина — Люксембург 0:0
Португалія — Ліхтенштейн 4:0
Голи: Канселу, 8, Бернарду Сілва, 47, Роналду, 51 (пен.), 63
ГРУПА H
Казахстан – Словенія 1:2
Голи: Самородов 24 – Брекало 47, Віпотнік 78
Данія - Фінляндія 3:1
Голи: Гойлунд, 21, 82, 90+3 - Антман, 53
Сан-Марино — Північна Ірландія 0:2
Голи: Чарльз, 23, 55
ГРУПА С
Північна Македонія — Мальта 2:1
Голи: Ельмас, 66, Чурлінов, 72 — Яннік, 86
Італія — Англія 1:2
Голи: Ретегі, 56 — Райс, 13, Кейн, 44 (пен.)
Вилучення: Шоу, 80 (Англія)