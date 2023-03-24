Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Кіпер Неймегену вибився у трійку лідерів.

У рамках першого туру відбору до Євро-2024 збірна Франції зустрічається зі збірною Нідерландів.

Головний тренер "помаранчевих" Рональд Куман обрав першим номером на цей матч воротаря Неймегену Яспера Сіллессена. Незважаючи на три пропущених голи вже у першому таймі, для 33-річного воротаря цей матч став знаковим.

Тепер Сіллессен займає третє місце серед нідерландських воротарів з найбільшою кількістю поєдинків за збірну країни. Цей поєдинок для нього — 64.

Обійшов він у списку Мартена Стекеленбурга, який має 63 гри. Друга сходинка в Ганса ван Брейкелена — 73 матчі, а перший — Едвін ван дер Сар з 130 іграми в активі.

Слідкувати за матчем між Францією та Нідерландами можна у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.