Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Доволі несподіваний результат у матчі між головними суперниками у групі Е.

У рамках першого раунду кваліфікації Євро-2023 збірна Чехії у Празі приймала збірну Польщі.

Шокуючий старт для гостів. Вже на першій хвилині господарі поля відкрили рахунок. Мала місце помилка в обороні поляків, якою сповна скористався Ладіслав Крейчі. Він ударом головою переграв Войцеха Щесни — 1:0.

Поляки не встигли оговтатись від першого пропущеного м'яча, як чехи забили другий раз. Давід Юрасек викатив точно на Томаша Чванчару, який пробив у лівий кут воріт Щесни — 2:0.

Польща почала активно атакувати і мала шанси відіграти бодай один гол у першому таймі, але усі шанси були змарновані. На 64 хвилині Чехія забила третій гол. Ян Кухта деякою мірою забив знущальний гол, розстрілявши Щесни з близької дистанції — 3:0.

Один гол все ж вдалося відіграти. Даміан Шиманські, який вийшов на заміну у другому таймі, "розмочив" рахунок на табло.

Чехія — Польща 3:1

Голи: Крейчі, 1, Чванчара, 3, Кухта, 64 — Д. Шиманські, 87

Чехія: Павленка — Голеш, Брабец, Крейчі — Цоуфал (Доудєра, 70), Крал, Соучек, Юрасек (Зелени, 89), Чванчара (Хитіл, 64), Кухта (Барак, 70) — Гложек (Черни, 89).

Польща: Щесни — Франковські, Ківьор, Беднарек, Кеш (Гумни, 9) — Бєлік (Свідерські, 46), Карбовнік (Скурас, 46), Лінетті (Д. Шиманські, 76), С. Шиманські (Залевські, 64), Зелінські — Левандовські.

Попередження: Брабец, Соучек.