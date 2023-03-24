Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фаворити групи B не залишили жодних шансів претендентам на підсумкову першу сходинку.

Поступово починає розігріватись відбірковий етап до чемпіонату Європи-2024, що відбудеться влітку наступного року в Німеччині, і після першого дня запеклих протистоянь із видовищним матчем поміж Англією та Італією (2:1), свій двобій мали розпочати Франція та Нідерланди. Обидві команди перед стартом зустрічі на Стад-де-Франс у передмісті Парижа, Сен-Дені, вважались фаворитами на вихід до фінальної частини з групи B, де також беруть участь Греція, Ірландія та Гібралтар, проте долю першої сходинки їм усе ж таки доводилось вирішувати в очному протистоянні.

Рональд Куман у звітній зустрічі вперше супроводжував "ораньє" під час появи на футбольному полі, після початку другої каденції на чолі головної команди своєї країни, але господарі поля не вважали за потрібне його привітати з цією важливою подією. Усе відбулось дуже швидко. Уже на другій хвилині Мбаппе з лівого флангу покотив під удар Грізманну на центральний вхід до штрафного, а партнер поклав прицільний постріл у ближній кут. І вже за пару атак Антуан виконав подачу зі штрафного з правого флангу в напрямку Сіллессена, але голкіпер не побачив м’яч через власного захисника, і забезпечив невдалий відскок на Упамекано, що стояв неподалік.

Із таким невдалим початком зустрічі на полі французів можуть стикатись тільки одні команди — ті, які потім гарантовано не мають шансів на те, щоб повернутись до гри. Так було й з Нідерландами, які зусиллями одного лишень Вейналдума під час спроб завершувати хоч якусь подобу атак команди, не мали можливості розраховувати на серйозний успіх. А Франція тим часом лише продовжувала забивати, і наступний разючий постріл прийшов уже від новоспеченого капітана "Les Bleus", коли на 21 хвилині Коло Муані за допомоги Чуамені віддав фантомний пас на партнера до лівого флангу штрафного, а той переграв воротаря.

Після цього команда Дідьє Дешама дозволяла собі грати ледь не стоячи, адже суперники нічого не могли запропонувати у власних атаках, а забивати ще більшу кількість голів до перерви Франції було б якось негостинно. У підсумку, погодились і на рахунок 3:0 після першого тайму, а Куман тим часом зробив свою першу заміну, випустивши до ланки атаки Веггорста з Манчестер Юнайтед.

Навряд чи це дало Нідерландам бодай якусь змогу отримати перевагу над суперниками, адже ті від самого старту другої половини почали грати на швидких контратаках, а оскільки гості постійно мали підставляти власний захист потребою атакувати, то місця на їхній половині було вдосталь. У підсумку, уже під завісу гри вчергове не втримали Мбаппе перед штрафним, і той на 88 хвилині поцілив із середньої відстані в лівий нижній кут.

Трохи покращити про себе враження "ораньє" могли за рахунок пенальті наприкінці компенсованого часу, який удалось заробити Веггорсту шляхом влучання м’яча в руку Упамекано, після спроби завершити подачу з лівого флангу. Депай узяв на себе обов’язки з виконання покарання, але переграти Меньяна пострілом трохи правіше від центру воріт не зумів. Таким чином Куман отримав болючий удар уже в першому матчі після повернення на посаду.

У наступному турі збірна Франції зіграє в гостях у Ірландії, а Нідерланди вдома прийматимуть Гібралтар.



Франція — Нідерланди 4:0

Голи: Грізманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88



На 90+5-й хвилині Мемфіс Депай (Нідерланди) не забив пенальті (воротар).

Франція: Меньян — Кунде, Конате, Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн (Фофана, 76), Чуамені (Камавінга, 76), Рабьо (К. Тюрам, 89) — Коман (Діабі, 67), Коло Муані (Жиру, 77), Мбаппе.



Нідерланди: Сіллессен — Тімбер, Гертрейда (Гертрейда, 87), ван Дейк, Аке — де Рон (Блінд, 67), Вейналдум, Тейлор (Веггорст, 33) — Бергейс (Классен, 68), Депай, Сімонс (Мален, 68).



Попередження: Рабьо, Конате, Т. Ернандес, Упамекано — Гертрейда, Блінд.