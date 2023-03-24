Ювілейний поєдинок для гравця Баварії.
Дейлі Блінд, Getty Images
24 березня 2023, 23:57
Захисник Баварії Дейлі Блінд вийшов у поєдинку між збірними Франції та Нідерландів у першому турі відбору до Євро-2024.
Тренер "помаранчевих" Рональд Кумане не довірив місце у стартовому складі Блінду, проте випустив на заміну на 68 хвилині замість Мартена де Рона.
Для Дейлі цей матч став 100 у футболці національної команди Нідерландів. Він дебютував у 2013 році у товариській грі проти Італії (1:1).
З тих пір футболіст став бронзовим призером чемпіонату світу-2014 та срібним призером Ліги націй-2019.
Відзначимо також, що Блінд є дев'ятим гравцем в історії національної команди Нідерландів, хто провів 100 матчів та більше. Він також перший, хто досяг цієї позначки після Робіна ван Персі в жовтні 2015 року.