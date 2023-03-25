Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершився ряд матчів турніру.

В рамках перших поєдинків першого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2024 року Греція переграла Гібралтар, Австрія легко переграла Азербайджан, Сербія — Литву, а також інші результати.

Група В

Гібралтар — Греція 0:3

Голи: Масурас, 11, Чіоніч, 45, Бакасетас, 58

Група Е

Молдова — Фарерські острови 1:1

Голи: Ніколаєску, 86 — Міккельсен, 27

Група F

Австрія - Азербайджан 4:1

Голи: Забітцер, 28, 50, Грегорич, 29, Баумгартнер, 69 — Махмудов, 64

Група G

Болгарія — Чорногорія 0:1

Гол: Крстович, 70

Сербія — Литва 2:0

Голи: Тадич, 16, Влахович, 53