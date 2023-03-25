Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Євро-2024, що відбувся 24 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Австрії напередодні відкривала для себе відбірковий раунд чемпіонату Європи-2024 в рамках групи групи F, зустрівшись на власному полі з Азербайджаном.

Як такої, конкурентної боротьби в цій зустрічі не вийшло, оскільки гості пропустили два м’ячі ще в середині першого тайму, після чого навіть травма одного із захисників господарів не похитнула їхніх позицій.

Австрія продовжувала чинити тиск на ворота суперників і після перерви, проте зі швидким третім м’ячем від Забітцера остаточно зняла питання щодо переможця дуелі.

Азербайджан після того провів м’яч престижу, але не встиг піднятись на крилах успіху, як пропустив учетверте.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Австрія — Азербайджан у кваліфікації Євро-2024:

Австрія — Азербайджан 4:1

Голи: Забітцер, 28, 50, Грегорич, 29, Баумгартнер, 69 — Махмудов, 64

Австрія: Лінднер — Свене, Дансо, Траунер (Ульмер, 74), Вебер (Пош, 34) — Віммер (Кайнц, 68), Лаймер, Зайвальд, Забітцер (Любічич, 74) — Баумгартнер, Грегорич (Адаму, 68).

Азербайджан: Іманов — Хакверді, Мустафазаде, Хасанлізаде (Кривоцюк, 46), Джафаркулієв (Алієв, 46) — Алмейда (Ісаєв, 77), Махмудов, Ісрафілов (Джамалов, 60) — Кокчу (Алескеров, 46), Дадашов, Шейдаєв.

Попередження: Вебер — Джафаркулієв, Махмудов, Алмейда, Ісрафілов, Дадашов.