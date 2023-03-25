Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A, у якому зіграють Іспанія та Норвегія.

Збірні Іспанії та Норвегії зіграють матч першого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2022 в Малазі.

Луїс де ла Фуенте в своєму першому стартовому складі після призначення на посаду вирішив використати Кепу в рамці воріт, тоді як Карвахаль та Бальде складуть фланги захисту, а Начо доповнить Лапорта в центрі оборони. Родрі та Меріно зіграють в опорній зоні, а Аспас розташується над ними. Напад очолить новоспечений капітан Альваро Мората.

Столе Сольбаккен залучив із перших хвилин Еурснеса до трійки в півзахисті, тоді як Берге зіграє праворуч в атаці.

Іспанія: Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде — Родрі, Меріно — Ольмо, Аспас, Гаві — Мората.

Запасні: Санчес, Рая, Порро, Мартінес, Руїс, Себальйос, Піно, Хоселу, Гая, Оярсабаль, Вільямс, Субіменді.



Норвегія: Нюланн — Педерсен, Страннберг, Естігор, Мелінг — Едегор, Берг, Еурснес — Берге, Серлот, Ельюнуссі.