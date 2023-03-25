Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A, у якому зіграють Іспанія та Норвегія.
Яго Аспас, Getty Images
25 березня 2023, 20:59
Збірні Іспанії та Норвегії зіграють матч першого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2022 в Малазі.
Луїс де ла Фуенте в своєму першому стартовому складі після призначення на посаду вирішив використати Кепу в рамці воріт, тоді як Карвахаль та Бальде складуть фланги захисту, а Начо доповнить Лапорта в центрі оборони. Родрі та Меріно зіграють в опорній зоні, а Аспас розташується над ними. Напад очолить новоспечений капітан Альваро Мората.
Столе Сольбаккен залучив із перших хвилин Еурснеса до трійки в півзахисті, тоді як Берге зіграє праворуч в атаці.
Іспанія: Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде — Родрі, Меріно — Ольмо, Аспас, Гаві — Мората.
Запасні: Санчес, Рая, Порро, Мартінес, Руїс, Себальйос, Піно, Хоселу, Гая, Оярсабаль, Вільямс, Субіменді.
Запасні: Карлстрьом, Сельвік, Торсбю, Грегерсен, Брюнхильдсен, Сольбаккен, Раєрсон, Бьоркан, Торстведт, Меллер-Делі, Ганке-Ольсен, Ларсен.
Норвегія: Нюланн — Педерсен, Страннберг, Естігор, Мелінг — Едегор, Берг, Еурснес — Берге, Серлот, Ельюнуссі.
Гра Іспанія — Норвегія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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