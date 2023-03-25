Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Вірменії — про свій невдалий дебют на посаді головного тренера проти Туреччини.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас очікувало принципове протистояння між збірними Вірменії та Туреччини, яке завершилося перемогою турецької команди.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков відвідав післяматчеву прес-конференцію, під час якої відповів на запитання журналістів. Не обійшлося без традиційних емоцій від українського фахівця.

– Чи почалися проблеми після зміни схеми й чи не запізнилися ви із замінами у другому таймі?

– Ви тренер? У вас є ліцензія?

– Так, ліцензія С.

– Можете подати свою кандидатуру на головного тренера збірної, тренуватимете, якщо ви кажете, що я запізнився. Дорікаєте цим. У вас ліцензія С, а кажете тренеру, який має ліцензію PRO. Я не вважаю, що я запізнився із замінами. Я взагалі хлопців не знаю, хто на якій позиції. Для того, щоб щось зробити, треба більше дізнатися. Але це не відмовка. Розумієте, про що йдеться, хто розуміється на футболі. За тиждень неможливо дізнатися хлопців, куди когось поставити, ким посилити й так далі. Хочете звинувачувати мене – звинувачуйте.

– Прокоментуйте суддівство. У технічній зоні ви не погоджувалися з рішеннями.

– Це суто емоції. Я ніколи не оцінюю суддівство. Хто не має емоцій, той не може працювати тренером. Я така людина емоційна, холерик. Ніколи не сиджу на лаві, на стільці. Я завжди у грі, мене вже не переробиш. А суддівство ніколи не обговорюю. Навіть не знаю, хто судить. Мені сказали, що якісь іспанці. Головне, щоб Лаос не приїхав.

Дивитися відео голів та огляд матчу Вірменія — Туреччина ви можете на Football.ua.