Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 25 березня 2023 року, 19:00.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас очікувало принципове протистояння між збірними Вірменії та Туреччини, яке завершилося перемогою турецької команди.

Цей матч став дебютним для українського фахівця Олександра Петракова на посаді головного тренера вірменської команди.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вірменія — Туреччина в рамках відбору на Євро-2024:

Вірменія — Туреччина 1:2

Голи: Кабак, 10 (автогол) — Кекчю, 35, Актюркоглу, 64.

Вірменія: Бегларян, Артуріян, Восканян, Ароян, Оганесян, Іву, Бріаско, Сперцян, Барсегян, Адамян, Зеларайан.

Туреччина: Гюнок, Кабак, Демірал, Сеюнджю, Булут, Кекчю, Кадіоглу, Чалханоглу, Тосун, Унал, Ундер.