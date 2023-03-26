Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фахівець прокоментував рішення полетіти футболіста у США.

Напередодні матчу збірної Англії проти Італії нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда було виключено зі складу команди через травму.

Футболіст вирішив заповнити паузу у чемпіонаті Англії відпочинком у США, полетівши у Нью-Йорк. Головний тренер "трьох львів" Гарет Саутгейт прокоментував це рішення.

"Рашфорд полетів у Нью-Йорк? Якщо його виключили зі складу, це повністю залежить від нього, як він проводить свій час. Гравці не отримують багато можливостей відпочити. Я думаю, що вони мають цим скористатися.

Зараз він провів понад 50 матчів за збірну Англії, і близько 50 з них відтоді, як я став тренером. Я знаю його давно, я знаю, на що він здатний.

Приємно бачити його в такій формі, в якій він зараз. Коли він отримує шанс, ви очікуєте, що він заб'є", — цитує Саутгейта Mirror.