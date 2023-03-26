Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи J, у якому зіграють Люксембург та Португалія.

Збірні Люксембургу та Португалії зіграють поміж собою матч другого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 в рамках групи J.

Люк Гольц, після нічиєї проти Словаччини (0:0), вирішив використати з перших хвилин Янса та Мартнеса в лінії захисту, тоді як Крістофер Мартінс та Жерсон складуть пару в опорній зоні, а Сінані розташується разом із Мартіншем над ними. Венсан Тілль складе пару нападників із Жерсоном Родрігесом.

Роберто Мартінес, на тлі розгрому Ліхтенштейна (4:0), залучив до стартового складу Далота та Мендеша на фланги захисту, тоді як Антоніу Сілва розташується серед трійки центральних оборонців.

Люксембург: Моріс — Янс, Мартенс, Шано, Пінту — К. Мартінс, Жерсон — Сінані, Мартінш — Родрігес, В. Тілль.

Запасні: Шон, Т. Перейра, Махмутович, Бонерт, Чурчи, Саншеш, Карлсон, Сінані, Галл, Олесен, Рупіль, С. Тілль.



Португалія: Патрісіу — Далот, Антоніу Сілва, Діаш, Д. Перейра, Мендеш — Фернандеш, Пальїнья, Б. Сілва — Роналду, Феліш.

Запасні: Са, Біаї, Лейте, Рамуш, Вітінья, Леау, Отавіо, Невеш, Канселу, Жота, Нунеш.



Гра Люксембург — Португалія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.