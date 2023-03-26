Завершились ще два матчі відбору до Євро-2024.
Збірна Ісландії, Getty Images
26 березня 2023, 21:00
У рамках другого туру відбору до чемпіонату Європи-2024 завершились матчі у групі Н та групі J.
Збірна Ісландії у гостьовому матчі зустрічалась із Ліхтенштейном.
У першому таймі гості забили два рази. На 3 хвилині відзначився Олафсссон, а на 38 — Гаральдссон. Одразу по перерві Гуннарсон забив третій м'яч, а на 68 — четвертий. Згодом, на 72 хвилині, рахунок став 0:5 — хет-трик Гуннарсона. Гудйонсен за 5 хвилин до кінця забив шостий, а за дві хвилини Еллертсон — сьомий.
Ліхтенштейн — Ісландія 0:7
Голи: Олафсссон, 3, Гаральдссон, 38, Гуннарсон, 48, 68, 73, Гудйонсен, 85, Еллертсон, 87
У паралельній грі збірна Сан-Марино завітала у гості до збірної Словенії.
Перший тайм гості героїчно відбивались, і їм вдалося вистояти на 0:0. Проте вже у другому таймі господарі вийшли вперед. На 57 забив Шешко, а за три хвилини гості відзначились автоголом Ді Майо.
Словенія - Сан-Марино 2:0
Голи: Шешко, 57, Ді Майо, 60