Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

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Збірна Ісландії у гостьовому матчі зустрічалась із Ліхтенштейном.

У першому таймі гості забили два рази. На 3 хвилині відзначився Олафсссон, а на 38 — Гаральдссон. Одразу по перерві Гуннарсон забив третій м'яч, а на 68 — четвертий. Згодом, на 72 хвилині, рахунок став 0:5 — хет-трик Гуннарсона. Гудйонсен за 5 хвилин до кінця забив шостий, а за дві хвилини Еллертсон — сьомий.

Огляд матчу:

Ліхтенштейн — Ісландія 0:7

Голи: Олафсссон, 3, Гаральдссон, 38, Гуннарсон, 48, 68, 73, Гудйонсен, 85, Еллертсон, 87.