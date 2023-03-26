Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершились ще два матчі відбору до Євро-2024.

У рамках другого туру відбору до чемпіонату Європи-2024 завершились матчі у групі Н та групі J.

Збірна Фінляндії у виїзному поєдинку зустрічалась із Північною Ірландією.

Незважаючи на те, що гості підходили до матчу у статусі андердога, вони протягом усієї гри виглядали краще. Забити вдалося на 28 хвилині матчу. Після пасу від Пуккі відзначився голом Каллман.

Північна Ірландія — Фінляндія 0:1

Гол: Каллман, 28

У паралельному матчі також було ясно, хто андердог, а хто фаворит. Збірна Словаччини у Братиславі приймала Боснію і Герцеговину.

У першому таймі господарі забили два рази у ворота Шехича. На 13 хвилині рахунок відкрив Мак, а на 40 Гараслін збільшив перевагу господарів.

Словаччина - Боснія і Герцеговина 2:0

Голи: Мак, 13, Гараслін, 40