Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард аравійського Ан-Насра під час березневої міжнародної павзи менше двох голів за гру не забивав.

Шлях національних збірних на чемпіонат Європи-2024, який улітку наступного року відбуватиметься в Німеччині, не встиг особливо й розпочатись, а вже мав поступово завершуватись у своїй березневій частині. Представникам тих країн, яким удалось зіграти свої перші зустрічі посеред поточного тижня, випала відмінна нагода завершити міжнародні збори трохи раніше та, відповідно, поступово повертатись до своїх клубів.

Зокрема, така можливість стосувалась команди Люксембургу й Португалії, які в рамках групи J набрали свої перші залікові бали, зігравши внічию проти Словаччини (0:0) та розгромивши Ліхтенштейн (4:0) відповідно, після чого мали зустрітись поміж собою на полі крихітної за географічними розмірами країни задля з’ясування стосунків у рамках першого кола відбіркового раунду.

Роберто Мартінес тільки призвичаюється працювати на чолі "європейських селесао", після тривалої роботи зі збірною Бельгії, і йому на новій посаді точно довіряють аж ніяк не менше, аніж на старому місці. Керманичу залишається тільки не випускати з поля власного зору жодного з талантів у поточному скликанні, і саме задля цього він провів точкову ротацію, зберігши чинною при цьому базову модель побудови.

Напевно, ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що Португалія просто є командою вище класом за Люксембург, тож відповідно нікого й не мала здивувати та перевага, яку мала гостьова команда від самого початку зустрічі. Швидкі м’ячі не змусили на себе довго чекати, і звернути при цьому увагу варто не тільки на натяк на їхню багаточисельність, а й на способи, у які вони були забиті. "Хрестоносці", спочатку, розтягували захист суперників, а потім віддавали м’яч Бернарду Сілві, і той вже шукав партнерів поблизу воріт.

Таким чином команда Мартінеса забила свій перший м’яч, коли навіс гравця Манчестер Сіті з правого флангу на дальній стійці Мендеш скинув під порожні на Роналду. І, власне, аналогічним був і другий гол гостей, коли Феліш без сторонньої допомоги завершив схожий пас партнера. І вже на 18 хвилині безпосередньо Сілва повторив дії партнерів у відповідь на м’яку передачу Пальїньї з глибини протилежного флангу.

Португальців було важко стримати в атаці, тому й четвертий м’яч у їхньому виконанні не змусив на себе довго чекати. Його на власний рахунок записав Кріштіану Роналду, оформивши другий дубль за лічені дні. Цього разу нападника Ан-Насра знайшов на лівому фланзі штрафного Бруну Фернандеш. До перерви тиск із боку команди Мартінеса на чужі ворота не спадав, тож Люку Гольцу після поновлення гри довелось утрутитись шляхом потрійної заміни.

Люксембург за рахунок цього зумів посунути м’яч за центральну лінію. А може це суперники зі свого боку зменшили до себе вимоги через сприятливий рахунок — не настільки важливо. Навіть якісь моменти почали виникати біля воріт Патрісіу, проте належного завершення вони не мали, через що вже незабаром Люксембургу знову довелось відходити до захисту, бо "свіжа" партія виконавців у складі суперників захотіла збільшити перевагу власної команди за рахунком на табло.

Португалія особливо додала з появою Рафаеля Леау на полі на 76 хвилині, і вже через майже повний оберт секундної стрілки його подачу з лівого флангу штрафного головою завершив Отавіу. Ще трохи після цього гравець Мілану заробив на собі фол Янса в межах карної зони суперників, але пробити воротаря Моріса в лівий кут не зумів. Однак без голу Леау поле не захотів залишати, тож у той самий бік воріт згодом поклав удар із трохи дальньої відстані. Черговий розгром і жодного пропущеного португальцями м’яча.

У наступному турі Люксембург гратиме вдома проти Ліхтенштейну, а Португалія прийматиме Боснію і Герцеговину.



Люксембург — Португалія 0:6

Голи: Роналду, 9, 31, Феліш, 15, Б. Сілва, 18, Отавіо, 77, Леау, 88

На 85-й хвилині Рафаель Леау (Португалія) не забив пенальті (воротар).Моріс — Янс, М. Мартінс (Бонерт, 46), Шано, Пінту — К. Мартінс (С. Тілль, 82), Жерсон (Карлсон, 46) — Дан. Сінані (Олесен, 46), Мартінш — Родрігес, В. Тілль (Саншеш, 70).Патрісіу — Далот, Антоніу Сілва, Діаш, Д. Перейра, Мендеш — Фернандеш (Леау, 76), Пальїнья (Жота, 87), Б. Сілва (Невеш, 64) — Роналду (Рамуш, 64), Феліш (Отавіо, 75).Попередження: В. Тілль, К. Мартінс — Роналду