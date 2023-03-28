Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард записав на себе черговий рекорд збірної.

Збірна Франції в рамках поєдинку другого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи 2024 року грала проти Ірландії.

В складі французів на полі з'явився Олів'є Жиру, який став найстаршим польовим футболістом національної команди в офіційних матчах, повідомляє Stats Foot.

Нападнику на цей момент 36 років та 178 днів. У складі збірної він забив 53 голи у 121 поєдинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Жиру все ще не продовжив контракт із Міланом, який у січні не відпустив його до Евертона.