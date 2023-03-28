Форвард записав на себе черговий рекорд збірної.
Олів'є Жиру, getty images
28 березня 2023, 00:11
Збірна Франції в рамках поєдинку другого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи 2024 року грала проти Ірландії.
В складі французів на полі з'явився Олів'є Жиру, який став найстаршим польовим футболістом національної команди в офіційних матчах, повідомляє Stats Foot.
Нападнику на цей момент 36 років та 178 днів. У складі збірної він забив 53 голи у 121 поєдинку.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Жиру все ще не продовжив контракт із Міланом, який у січні не відпустив його до Евертона.