Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершились матчі відбору до ЄВРО-2024.

В рамках другого туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2024 року пройшов ряд поєдинків.

Австрія з труднощами перемогла Естонію, Молдова зіграла внічию з Чехією, Нідерланди розібрались з Гібралтаром.

Польща, своєю чергою, здолала Албанію, Угорщина легко обіграла Болгарію, Сербія дотисла Чорногорію, а Швеція легко обіграла Азербайджан.

Австрія — Естонія 2:1

Голи: Кайнц, 68, Грегорич, 88 — Саппінен, 25

Молдова — Чехія 0:0

Нідерланди — Гібралтар 3:0

Голи: Депай, 23, Аке, 50, 82

Польща — Албанія 1:0

Гол: Свідерскі, 41

Угорщина — Болгарія 3:0

Голи: Вечей, 7, Собослай, 26, Адам, 39

Чорногорія — Сербія 0:2

Голи: Влахович, 78, 90+6

Швеція — Азербайджан 5:0

Голи: Форсберг, 38, Мустафазаде, 65 (автогол), Дькереш, 79, Карлссон, 88, Еланга, 89