Завершились матчі відбору до ЄВРО-2024.
В рамках другого туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2024 року пройшов ряд поєдинків.
Австрія з труднощами перемогла Естонію, Молдова зіграла внічию з Чехією, Нідерланди розібрались з Гібралтаром.
Польща, своєю чергою, здолала Албанію, Угорщина легко обіграла Болгарію, Сербія дотисла Чорногорію, а Швеція легко обіграла Азербайджан.
Австрія — Естонія 2:1
Голи: Кайнц, 68, Грегорич, 88 — Саппінен, 25
Молдова — Чехія 0:0
Нідерланди — Гібралтар 3:0
Голи: Депай, 23, Аке, 50, 82
Польща — Албанія 1:0
Гол: Свідерскі, 41
Угорщина — Болгарія 3:0
Голи: Вечей, 7, Собослай, 26, Адам, 39
Чорногорія — Сербія 0:2
Голи: Влахович, 78, 90+6
Швеція — Азербайджан 5:0
Голи: Форсберг, 38, Мустафазаде, 65 (автогол), Дькереш, 79, Карлссон, 88, Еланга, 89