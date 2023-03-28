Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A, у якому зіграють Шотландія та Іспанія.

Збірні Шотландії та Іспанії в Глазго, на Гемпден Парк, зіграють матч другого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

Стів Кларк, після перемоги над Кіпром (3:0), залучив до стартового складу Мактомінея та Крісті до центральної лінії, тоді як Дайкс очолить атаку.

Луїс де ла Фуенте, на тлі перемоги над Норвегією (3:0), вирішив використати з перших хвилин вісім нових виконавців, залишивши тільки Кепу в рамці воріт та Родрі й Меріно в опорній зоні.

Шотландія: Ганн — Гікі, Портеус, Генлі, Тірні, Робертсон — Макгінн, Мактоміней, Макгрегор, Крісті — Дайкс.

Запасні: Келлі, Кларк, Паттерсон, Шенкленд, Гаям, Гілмор, Купер, Армстронг, Фергюсон, Браун, Джек, Маклін.



Іспанія: Аррісабалага — Порро, Д. Гарсія, Мартінес, Гая — Родрі, Меріно — Піно, Себальйос, Оярсабаль — Хоселу.

Запасні: Санчес, Рая, Начо, Лапорт, Мората, Руїс, Гаві, Іглесіас, Вільямс, Карвахаль, Субіменді.



Гра Шотландія — Іспанія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.