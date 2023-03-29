Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершились матчі кваліфікації до турніру.

В рамках відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2024 року відбувся ряд поєдинків.

Андорра набрала один бал в матчі з Косово, Румунія втримала перемогу над Білорусією, Хорватія ж впевнено переграла Туреччину.

Уельс, своєю чергою, мінімально здолав Латвію, а Швейцарія не залишила шансів Ізраїлю.

Косово — Андорра 1:1

Голи: Жегрова, 59 — Росас, 61

Румунія — Білорусь 2:1

Голи: Станчу, 17, Бурке, 19 — Морозов, 86

Туреччина — Хорватія 0:2

Голи: Ковачич, 20, 45+4

Уельс — Латвія 1:0

Гол: Мур, 41

Швейцарія - Ізраїль 3:0

Голи: Варгас, 39, Амдуні, 48, Відмер, 52