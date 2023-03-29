Завершились матчі кваліфікації до турніру.
Радощі хорватів, getty images
29 березня 2023, 00:02
В рамках відбіркового етапу до чемпіонату Європи 2024 року відбувся ряд поєдинків.
Андорра набрала один бал в матчі з Косово, Румунія втримала перемогу над Білорусією, Хорватія ж впевнено переграла Туреччину.
Уельс, своєю чергою, мінімально здолав Латвію, а Швейцарія не залишила шансів Ізраїлю.
Косово — Андорра 1:1
Голи: Жегрова, 59 — Росас, 61
Румунія — Білорусь 2:1
Голи: Станчу, 17, Бурке, 19 — Морозов, 86
Туреччина — Хорватія 0:2
Голи: Ковачич, 20, 45+4
Уельс — Латвія 1:0
Гол: Мур, 41
Швейцарія - Ізраїль 3:0
Голи: Варгас, 39, Амдуні, 48, Відмер, 52