Фахівець висловив думки щодо двох перемог на старті відбору.
Стів Кларк, Getty images
29 березня 2023, 09:55
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк висловився про перемогу у відборі до Євро-2024 над Іспанією — 2:0.
Відзначимо, що дублем у цьому поєдинку відзначився центральний півзахисник Скотт Мактоміней.
"Хлопці приголомшливо грали з першої і до останньої хвилини. Динаміка, ентузіазм та якість гри залишалися на дуже високому рівні весь матч.
Здається, ми зробили крок уперед, але це лише шість очок, а шість очок не гарантують путівку до фінальної частини", — сказав Кларк.
Після двох перемог поспіль збірна Шотландії очолює квартет А з 6 очками. У групі з британцями також Іспанія, Норвегія, Грузія та Кіпр.