Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фахівець висловив думки щодо двох перемог на старті відбору.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк висловився про перемогу у відборі до Євро-2024 над Іспанією — 2:0.

Відзначимо, що дублем у цьому поєдинку відзначився центральний півзахисник Скотт Мактоміней.

"Хлопці приголомшливо грали з першої і до останньої хвилини. Динаміка, ентузіазм та якість гри залишалися на дуже високому рівні весь матч.

Здається, ми зробили крок уперед, але це лише шість очок, а шість очок не гарантують путівку до фінальної частини", — сказав Кларк.

Після двох перемог поспіль збірна Шотландії очолює квартет А з 6 очками. У групі з британцями також Іспанія, Норвегія, Грузія та Кіпр.