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Шотландія — Іспанія 2:0
Голи: Мактоміней, 7, 51

Шотландія: Ганн — Портеус, Генлі, Тірні (Купер, 75) — Гікі (Паттерсон, 82), Мактоміней, Макгрегор, Макгінн (Фергюсон, 83), Робертсон — Крісті (Маклін, 74) — Дайкс (Шенкленд, 89).

Іспанія: Аррісабалага — Порро (Карвахаль, 46), Д. Гарсія, Мартінес, Гая — Родрі, Меріно (Аспас, 55) — Піно, Себальйос (Гаві, 79), Оярсабаль (Вільямс, 46) — Хоселу (Іглесіас, 66).

Попередження: Робертсон, Дайкс, Мактоміней — Карвахаль, Аспас