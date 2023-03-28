Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дубль Мактомінея дозволив Шотландії здолати Іспанію

Команда Луїса де ла Фуенте не змогла стримати суперників у запальному матчі на Гемпден Парк.

Шотландія — Іспанія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Шотландія — Іспанія 2:0

Голи: Мактоміней, 7, 51



Шотландія: Ганн — Портеус, Генлі, Тірні (Купер, 75) — Гікі (Паттерсон, 82), Мактоміней, Макгрегор, Макгінн (Фергюсон, 83), Робертсон — Крісті (Маклін, 74) — Дайкс (Шенкленд, 89).



Іспанія: Аррісабалага — Порро (Карвахаль, 46), Д. Гарсія, Мартінес, Гая — Родрі, Меріно (Аспас, 55) — Піно, Себальйос (Гаві, 79), Оярсабаль (Вільямс, 46) — Хоселу (Іглесіас, 66).



Попередження: Робертсон, Дайкс, Мактоміней — Карвахаль, Аспас