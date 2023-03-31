Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На рахунку футболіста 88 поєдинків у футболці національної команди.

Півзахисник Партизана Бібрас Натхо оголосив про завершення міжнародної кар'єри у складі збірної Ізраїлю.

Останнім матчем 35-річного футболіста став матч відбіркового етапу Євро-2024 проти Косова (1:1), де він вийшов на поле з лави запасних.

"Я відчуваю себе добре, але важливо знати, коли зупинитися і зберегти своє тіло. Я хочу зосередити всю свою енергію на Партизані. Хочеться продовжити свою ігрову кар'єру і грати ще два-три роки", — написав Натхо в Instagram.

Натхо дебютував у футболці збірної у 2010 році. З того часу він провів 88 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.