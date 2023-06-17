Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гола Ерлінга Голанда з пенальті виявилася замало норвежцям, щоб перемогти у матчі відбору на ЄВРО-2024.

У рамках третього туру відбіркового циклу на ЄВРО-2024 у групі А між собою зустрілися збірні Норвегії та Шотландії.

Рахунок у матчі було відкрито аж на 61-й хвилині після того, як зірковий форвард Ерлінг Голанд реалізував пенальті, проте зрештою норвежцям не вдалося зберегти мінімальну перевагу у рахунку до фінального свистка.

У заключному відрізку зустрічі збірна Шотландії двічі змогла забити у ворота Норвегії на 87-й та 89-й хвилинах, переломивши таким чином результат матчу на свою користь.

Норвегія – Шотландія 1:2

Голи: Голанд (61, з пенальті) – Дайкс (87), Маклін (89)

Норвегія: Нюланн – Рюерсон, Страннберг, Естігор, Мелінг – Едегор, Берг (Йорген-Странд, 84), Еурснес (Торстведт, 84) – Серлот (Ельюнуссі, 79), Голанд (Делі, 84), Ола Сольбаккен (Берге, 63)

Шотландія: Ганн – Портеус (Маклін, 79), Гендрі, Тірні (Купер, 65) – Гікі, Мактоміней, Макгрегор (Гілмор, 78), Робертсон – Крісті (Армстронг, 79), Макгінн (Хаям, 90+1) – Дайкс

Попередження: Макгінн (37), Хендрі (40), Тірні (53), Портеус (60)